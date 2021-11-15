محافظ أسيوط: انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، اعتبار من غد الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وأكد محافظ أسيوط ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بالحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين معلنًا دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الطب البيطري بأسيوط يستعد للحملة بتوفير اللقاحات

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إن المديرية استعدت للحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.