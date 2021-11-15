معلومات عن الإعلامية مها حسني بعد وفاتها

توفيت منذ قليل الإعلامية مها حسني، حيث تم نقلها من مستشفى الجوي، إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة وذلك خلال الأيام الماضية، إثر تعرضها لأزمة صحية.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة مها حسني.

تُعد الإعلامية مها حسني، مذيعة وطنية، فهي ابنة ماسبيرو، ومذيعة التليفزيون المصري، اشتهرت بدعم بلدها ووطنها دائماً من خلال برامجها، والتي ركزت فيها على الإيجابيات.

مها حسني تقدم العديد من البرامج

قدمت الإعلامية الراحلة مها حسني، العديد من البرامج، والتي كان من أشهرها هو برنامج «أيامنا الحلوة»، وآخر يُدعى «سيدتي».

كما اشتهرت الإعلامية الراحلة مها حسني، بمواقفها الإنسانية، والتي كان من أشهرها هو موقفها مع الفنان رامي جمال، عندما أعلن إصابته بمرض البهاق، حيث دعمته في محنته، من خلال توجيه العديد من الرسائل له عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفاة والد الإعلامية مها حسني في العام الماضي

توفي والد الإعلامية مها حسني، في العام الماضي، حينما أعلن زوجها خبر وفاة والدها، عن طريق نشره لتدونيه عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وعلق عليها، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس عادل حسني، والد زوجتي مها عادل حسني، نسألكم الدعاء».

ماسبيرو ينعي الإعلامية مها حسني

ونعى الإعلامية مها حسني، العديد من الأشخاص، والتي كانت أولها هي صفحة «ماسبيرو الأصل»، التي أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر وفاة الإعلامية الراحلة.

ونشرت صفحة «ماسيبرو الأصل»، صورة للإعلامية مها حسني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «مها حسني في ذمة الله».