حكم عدم الوفاء بالنذر والمسح على «الشراب».. الإفتاء توضح

في إطار حملة «اعرف الصح» التي دشنتها دار الإفتاء المصرية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقت الدار عددا من الأسئلة حول أحكام بعض القضايا ومنها عدم الوفاء بالنذر والمسح على الجورب «الشراب» للرجال والنساء أثناء الوضوء، ويسلط التقرير التالي الضوء على إجابة دار الإفتاء على هذه الأسئلة.

عدم الوفاء بالنذر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من خلال حملتها «اعرف الصح» يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال بقولها: إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي)، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حكم المسح على «الشَّراب» للرجال والنساء

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء عن حكم المسح على الجورب أو «الشَّراب» قالت الدار إنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب «الشَّراب» في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين.

وواصلت دار الإفتاء: أي يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة، ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.