دار الإفتاء توضح كيفية قضاء الفروض الفائتة.. «اعرف الصح»

ينقطع بعض المسلمين عن متابعة الصلوات، ربما لفترات طويلة أو قصيرة، وقد ينصلح الحال ويعودون مرة أخرى إلى الالتزام بها، ويكون هناك سؤالا يرادوهم عن الفروض التي لم تؤد، وماذا يجب أن يفعلوا بشأنها، وكيفية قضائها، وهو ما أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى به، ضمن حملتها «اعرف الصح»، تحت عنوان «قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي».

ضوابط قضاء الفروض الفائتة

وأوضحت دار الإفتاء أن قضاء الفائت من الفروض له بعض الضوابط التي حددها لنا الإسلام، والتي يجب الالتزام بها عندما يهم المرء بقضاء فرض قد فات وقته، لافتة إلى أنه يجب على من ترك صلاة من الفروض، ولم يؤدها في وقتها، أن يقضيها في اليوم ذاته، وإذا وصل عددها إلى 5، فيلزم أدائها كذلك بالترتيب.

صلاة قضاء

وأوضحت دار الإفتاء: «أما إذا زاد عدد الفروض الفائتة عن 5 بكثير، يجب وقتها على المرء عند صلاة كل فرض حاضر، أن يصلي مع الفرض صلاة قضاء».

وأشارت الدار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه»، وكذلك: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، متفق عليه.

حملة اعرف الصح

يُذكر أن دار الإفتاء قد دشنت حملة «اعرف الصح» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف تصحيح المفاهيم لدى الشعب، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح الخاطئة، وتفنيد شبهات متطرفة.

وتنشر الدار فتوى بشكل يومي، ضمن تلك الحملة، في الساعة «8، و11» مساء، وهي متنوعة «صور، منشورات مكتوبة، فيديوهات»، على المنصات المختلفة.