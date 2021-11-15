موعد ومكان عزاء شقيقة الداعية معز مسعود

أعلن الداعية معز مسعود، عن تلقيه العزاء في شقيقته علا، التي وافتها المنية، الجمعة الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

وغرد مسعود عبر حسابه، قائلاً: «أشكركم من قلبي جميعا على سؤالكم وعلي دعواتكم الغالية ورسائلكم، إن شاء الله عزاء شقيقتي الغالية علا مسعود، سيكون بعد صلاة المغرب يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر في ساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، أسأل الله أن يجمعنا وإياها وجميع موتاكم في الفردوس الأعلى من الجنة».

معز مسعود ينعى شقيقته بكلمات مؤثرة

وكان معز مسعود، أعلن نبأ وفاة شقيقته، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ونعاها قائلا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وحرصت الفنانة حلا شيحة، على نعي شقيقة زوجها معز مسعود، عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام»، وكتبت: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون».

وأضافت: «إن العين لتدمع، والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا يا علا لمحزنون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده، انتقلت إلي جوار الله علا مسعود أخت زوجي.. نسألكم الدعاء».

حلا شيحة تدعو لسهير البابلي بالشفاء

وفي سياق آخر، كانت حلا شيحة أول من أعلنت عن تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية مفاجئة، نُقلت على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث كتبت عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»: «جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله، وأسألكم الدعاء لها».