«حجاب حلا شيحة من تاني» معز مسعود يغلق التعليقات على صورته مع زوجته

فاجأ المنتج والداعية معز مسعود الجمهور بنشر صورة تجمعه مع زوجته الفنانة حلا شيحة وابنته سارة، رغم الهجوم الشديد الذي تعرض له الثنائي خلال الفترة الأخيرة بعد ظهور أولادهما سوياً في أكثر من مناسبة .

رسالة معز مسعود لزوجته وابنته سارة

وعلق معز مسعود قائلاً، «أحبكما أكثر ما يمكن للكلمات أن تعبر».

معز مسعود يغلق التعليقات على الصورة

دفعت التعليقات السلبية للجمهور، مسعود، لإغلاق خاصية التعليقات، خاصة أن حلا ظهرت مرتدية حجاب في الصورة، وتسائل الجمهور عن عودتها للحجاب مرة أخرى.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعمد حلا الظهور بالحجاب من جديد، فقد نشرت صورة لها بالحجاب خلال أزمتها مع الفنان تامر حسني على طرح كليبها الأخير من فيلم «مش أنا»، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة».

وأضافت، «حابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها عضويتي».

هنا شيحة ترد على هجوم إحدى معجبات

لم تسلم شقيقتها الفنانة هنا شيحة أيضا من التعرض لهجوماً من إحدى المعجبات بعدما نشرت صورة جمعتها بأشقائها وعائلتها عبر حسابها الشخصي، لتعلق قائلة لـ«حلا» تحذرها من شقيقتها «هنا» التي نشرت صورها بدون حجاب: «انتبهي حلا يمكن زوجك يزعل لأنه نزلت صورتك من دون حجاب».

ردت هنا على المتابعة قائلة: إنتي مالك؟ الأمر الذي جعل عدد من المتابعين ينقسمون بين مساند للشقيقتين، ومهاجم لهما.