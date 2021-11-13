وفاة أخت معز مسعود تثير أحزان أسرة حلا شيحا.. «هنا» تدعمها

تعيش الفنانة حلا شيحا، وزوجها معز مسعود، حالة من الحزن، بعد وفاة أخت معز مسعود، علا مسعود، أمس، وكانت هنا شيحا، شقيقة حلا، قدمت التعازي لشقيقتها وزوجها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وفاة أخت معز مسعود

ونشر معز مسعود، أمس، منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام - تويتر»، ليعلن عن وفاة شقيقته، علا مسعود، معلقا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود» ، وطلب من المتابعين الدعاء لها، قائلا: «أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم».

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ..إنا لله وإنا إليه راجعون..دي من أصعب لحظات حياتي..توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود..أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى..شكر الله سعيكم — Moez Masoud (@MoezMasoud) November 12, 2021

حلا شيحا تدعم زوجها في وفاة شقيقته «علا مسعود»

وعبرت الفنانة حلا شيحا، عن حزنها لوفاة اخت معز مسعود، وشاركت منشورا عبر «إنستجرام»، معلقة: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده.. انتقلت إلى جوار الله عُلا مسعود أخت زوجي نسألكم الدعاء»، بعد ساعات من إعلان زوجها الداعية معز مسعود من وفاة شقيقته.

هنا شيحا تدعم شقيقتها في وفاة أخت معز مسعود

وتسببت وفاة أخت معز مسعود، في حزن عائلة حلا شيحا، حيث قامت هنا شيحا، أيضا بدعم شقيقتها في أزمة زوجة في وفاة علا مسعود، وشاركت منشورا عبر«إنستجرام»، متضمنا الاية القرانية: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، وتابعت، قائلة: «توفيت إلى رحمة الله تعالى «علا مسعود»، شقيقة معز مسعود، أخي و زوج أختي، و أضافت، «ربنا تقبلها في رحابك، وارحمها واغفرلها، واعفو عنها».