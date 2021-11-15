محافظ بورسعيد عن لجنة «المصري»: لا أعلم شيئا.. والمتداول شائعات

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه لا يعلم شيئًا عن اللجنة الثلاثية التي أشيع بأنها ستتولى إدارة النادي المصري، موضحًا أنه من المقرر عقد جمعية عمومية للنادي، طبقًا للقانون، ويتم من خلالها تحديد الوضع المستقبلي للمصري.

جاء ذلك على هامش توقيع عقود إسناد إنشاء النادي المصري الجديد، مع الدكتورة هدى أيوب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة، مستشار المحافظة للشباب والرياضة.

محافظ بورسعيد يشكر مجلس حلبية

وقدم المحافظ الشكر لمجلس النادى المصري السابق، برئاسة سمير حلبية، مؤكدًا أنه تولى إدارة النادي في ظروف صعبة، ولم يبد رغبته فى الترشح للانتخابات.

وقال إن رئيس مجلس إدارة النادي البورسعيدي السابق، كانت أحسن إدارة النادي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي شهدت أعمال تطوير بحي الضواحي.

الغضبان يرفض المزايدات على النادي المصري

وبشأن الشائعات التي انتشرت في الشارع البورسعيدي عن عدم وجود إنجازات في المحافظة، وأن النادي المصري في وضع غير مستقر، دعا اللواء خالد الغضبان أهالي بورسعيد وعشاق النادي، إلى عدم المزايدة لأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه محافظة بورسعيد.

وأوضح أن الدولة لديها النية في بناء نادي المصري الجديد، وفق أحدث التكنولوجيا الموجودة في ملاعب العالم، مطالبًا شعب المحافظة بالتبرع لتطوير النادي.

وقال محافظ بورسعيد إن الدولة تخصص مليارات لتنمية محافظة بورسعيد، مقدمًا التحية للدولة المصرية على الإنجازات التي شهدتها المحافظة، وعقب: «لم نحلم بها خاصة في المجال الرياضي».

في السياق ذاته، أعلن اللواء عادل الغضبان، أن نادي المصري الجديد، سيتكلف 600 مليون جنيه، مضيفًا أن محافظة تتحمل نسبة 25 % من التكاليف بما يعادل 150 مليون جنيه.