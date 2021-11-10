محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على معدلات العمل حول المشروعات الجارية، وملف إزالة التعديات بجميع الأحياء.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية، داخل كل حي ببورسعيد على حدة، موجها بتكثيف العمل والالتزام بالموعد الزمني المحدد لكل مشروع، وتنفيذ الأعمال على درجة كبيرة من الكفاءة.

«الغضبان» يوجه بالقضاء على ظاهرة التعديات

وتابع «الغضبان» جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والموقف الحالي ببورسعيد، استعدادا لإنهاء العمل في هذا الملف، من خلال إزالة التعديات كافة على الأراضي والمسطحات المائية، موجها بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية؛ للقضاء على هذه الظاهرة، ووضع حلول جذرية لمنع عودتها.

استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية

من ناحية أخرى، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عددا من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية، جنوب المحافظة، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة، وتشهد أعمال تطوير حاليا؛ نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة، بالتوازي مع القطاعات الأخرى كافة، تحت إشراف مديرية النقل والطرق.

وقال اللواء عادل الغضبان، إن الأعمال تشمل إعادة وضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطرق، وتجميل جانبي الشوارع، وزيادة معدلات الإضاءة فيها، لافتا إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيدا من أعمال تطوير الطرق، خاصة التي تقع في مدخل المحافظة، بامتداد محور 30 يونيو، والتي تعمل على تحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات، ضمن أعمال التطوير التي نفذت بالطرق الداخلية في المنطقة، لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية.