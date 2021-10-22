أخبار محافظة بورسعيد اليوم.. مصرع طفلين سقطا من أعلى سطح عمارة

تصدر حادث مصرع طفلين سقطا من أعلى سطح عمارة بمساكن الأمل في حى الضواحى ببورسعيد، أهم أحداث محافظة بورسعيد يوم الخميس، حيث أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، أن محمد عصام خليفة، 17 سنة، وأحمد عشماوى هاشم محمد علي، 15 سنة، لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سطح عمارة بمنطقة الأمل الجديد ببورسعيد، وتم نقلهما إلى مستشفى الزهور، عن طريق الأهالي، جثتين هامدتين نتيجة السقوط من أعلى.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغاً بمصرع طفلين، وقرر على الفور تشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى الزهور، لحين استكمال التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.

إجراء انتخابات مجلس إدارة مركز شباب ستاد بورسعيد

كما أجريت الخميس، انتخابات مجلس إدارة مركز شباب ستاد بورسعيد، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وقال عادل عمر مدير مركز شباب الاستاد، إن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي، موضحا أن إجمالى من يحق لهم التصويت من الجمعية العمومية 3087 صوتا، ويجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وأوضح أنه ترشح لمقعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، عبدالرحمن بصلة ومحمد الألفي، كما ترشح لمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة 5 مرشحين، وترشح على منصب أمين الصندوق مرشحان، بينما ترشح لمقاعد العضوية تحت سن 35 سنة 10مرشحين سيتم اختيار 5 أعضاء من بينهم.

محافظ بورسعيد يكرم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتميزها.

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، المهندسة رشا شريف، لتميزها فى الارتقاء بمستوى العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،

وعملت «شريف»، على تطوير المركز على أعلى مستوى تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدتها كل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالعاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وقال إنهم نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد وإخلاص، ويسعى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطن فى المقام الأول،

22 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

من جانب آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد، سجلت الخميس، دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، وأوضحت أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن، كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.