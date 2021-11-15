محسن محيي الدين يكشف كواليس أول أعماله مع يوسف شاهين: «قالي يا حمار»

قال الفنان محسن محي الدين، اليوم، إن مشاركته في فيلم فرصة العمر مع الفنانة رجاء حسين، سبب معرفته بزوجها سيف عبد الرحمن، الذي قدمه للمخرج العالمي يوسف شاهين، للعمل في فيلم إسكندرية ليه.

محسن محيي الدين يكشف كواليس دوره في إسكندرية ليه

وأضاف «محي الدين» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية dmc، وتقدمه الإعلامية سناء منصور: «قالي بيقولوا عنك ممثل كويس، قولتله شكرا يا عم، قالي طب هات اتنين صحابك وراح مدينا السيناريو عشان نختار الدور اللي يناسب كل واحد فينا وهو مبيعملش كده في العادي مع الممثلين وقولتله أنا هلعب دور الواد الشقي، قالي لأ هتلعب دور يحيى، قولتله ده واد معقد، قالي يا حمار أنا اللي بقولك تلعب إيه، والكلمة دي بيقولها لما يحب حد».

وردت سناء منصور: «أنا قولت ليوسف شاهين قبل كده الناس مش بتفهم أفلامك ولا أنا بس؟، قالي عشان إنتي حمارة على الهواء في إذاعة الشرق الأوسط، وكنت عاوزه أموت نفسي».

لقاء محسن محي الدين بحب عمره

وأوضح أنه التقى بحبه عمره الفنانة نسرين عن طريق الصدفة خلال طفولته، وكان يتمنى الزواج منها، ولكنها تزوجت ملحن وتوفي بعد سنوات قليلة، ثم التقى بها مرة أخرى في فيلم وداعا بونابرت، واقتربت من العائلة، ما جعل والده يوصيه بالزواج منها، وأنجبا ابنهما أحمد، واعتزلت زوجته التمثيل، مبينا أنه يساعدها في المنزل ويغسل الأطباق، مؤكدا أن العلاقة الزوجية تقوم على المشاركة والمودة والرحمة.