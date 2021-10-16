بعد إلهام شاهين.. رانيا يوسف بالورود في ثالث إطلالة لها بمهرجان الجونة

وصلت الفنانة رانيا يوسف، منذ قليل، إلى الريد كاربت الخاصة بفيلم كباتن الزعتري المقرر عرضه اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة لعام 2021، واستطاعت خطف الأنظار بالإطلالة الثالثة لها في المهرجان خاصة وأنها سببت حالة من الجدل بفساتينها في الدورات السابقة.

الإطلالة الثالثة لرانيا يوسف في مهرجان الجونة

وبمجرد وصول الفنانة رانيا يوسف إلى الريد كاربت تمكنت من خطف الأنظار بإطلالتها المميزة التي ظهرت بها حيث إنها اختارت فستانًا مليء بالورود والألوان المبهجة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان مشابه للفستان التي ظهرت به الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حيث ظهرت هي الأخرى بفستان مليء بالورود مفتوح من ناحية الصدر.

نجلاء بدر تتصدر التريند بدلا من رانيا يوسف

وكان الجمهور في انتظار الإطلالة الأولى لرانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وخاصة بعد أن حمستهم ونشرت منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام تسأل جمهورها عن توقعاتهم للون الفستان.

ولكن جاءت إطلالة رانيا يوسف على غير المتوقع ولم تتمكن من تصدر التريند كعادتها على كل ريد كاربت وسحبت الفنانة نجلاء بدر منها التريند بالإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وكان حضر افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسمية الخشاب ومحمد رمضان وأحمد السقا وشريف منير وأكرم حسني وأشرف عبد الباقي وآسر ياسين وريهام عبد الغفور ومنى ذكي وجومانا مراد ومي سليم وبشرى وليلى علوي وهالة صدقي ولبلبة وغيرهم الكثيرون.