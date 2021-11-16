أول برنامج تليفزيوني لذوي الهمم على قناة يوتيوب «الشباب والرياضة»

كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي للوزارة، بإنتاج برنامج تليفزيوني على قناة الوزارة عبر موقع «يوتيوب»، تتضمن فقراته كل الأخبار المتعلقة بفئة ذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالفئات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وتنفيذا عمليا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بهذه الفئة وتوفير لها كل الرعاية والوسائل التي تساعدها على الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع.

البرنامج يقدمه المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة وتنتجه وحدة الإنتاج بالوزارة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يتم حاليا الاستعداد على قدم وساق لإنتاج برنامج تليفزيون سيتم بثه على حسابات الرسمية للوزارة، عن العديد من البرامج للقطاعات والمجالات والأنشطة التابعة للوزارة ومن بينها برنامج خاص لـ ذوي الهمم، الاحتياجات الخاصة، من الشباب في كل المجالات.

وأضاف فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا وضع الرتوش النهائية لفقرات البرنامج، والوقوف على خطة البث، التي تضمن اللوكيشن، والاستوديو، ومواعيد البث، والضيوف، خاصة ضيوف أول ثلاث حلقات.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أنه لم يتم الاستقرار بشكل رسمي على اسم البرنامج، وإن كان من ضمن الأسماء المقترحة «قد التحدي» وتم الاستقرار عليه بنسبة كبيرة، لافتا إلى أنه المتوقع أن يتم بثه، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتابع: «تم أيضا الاستقرار على طاقم العمل بالبرنامج، حيث سيكون من إعداد وتقديم الدكتور محمد فوزي برفقة البطل محمد الحسيني البطل العالمي في سباحة ذوي الهمم والمعروف بـ سباح المانش ، ووحدة الإنتاج برئاسة الفنان خالد صادق، رئيس وحدة الإنتاج والإخراج بالوزارة».

وأضاف فوزي أن خريطة فقرات البرنامج، ستتضمن حلقات عن جهود الدولة لرعاية ذوي الهمم والأنشطة والمبادرات والمنافسات والإنجازات، والبطولات المحلية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة إلى أن برامج قناة الوزارة، سيتم بثها على كل حسابات الوزارة الإلكترونية، حيث ستشمل الخريطة الاستراتيجية لها برامج تسجيلية عن خطط الوزارة في قطاعي الشباب والرياضة، بجانب استحداث برامج توثيقية لتوثيق كل الأحداث الرياضية الضخمة التي نظمتها مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات التي نفذتها الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأكد فوزي أن هذه الأفكار هي واحدة من النقلات النوعية التي أحدثتها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، للتوعية والاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال نشر الثقافة الرياضية على كل الأصعدة والمستويات، لافتا إلى أن الوزير دعم وحدة الإنتاج الفني بالوزارة، بعدد من الكاميرات الفوركيه، وأجهزة المونتاج الخاصة.

جدير بالذكر أن وحدة الإنتاج بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الفنان خالد صادق، نجحت في إنتاج الأفلام التسجيلية التي تم تقديمها في حفلات افتتاح، بطولات العالم لليد والدراجات والرماية ونالت إعجاب وإشادات دول العالم المشاركة.