"سباح المانش" عن توليه منصب منسق ذوي الهمم بوزارة الشباب: تعب سنين

"منسق لأنشطة وشئون ذوي الهمم"، منصب جديد أسنده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للسباح محمد الحسيني صاحب متلازمة داون، الشهير بـ"سباح المانش"، إلى جانب منحه عضوية الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، في إطار اهتمام الوزارة بدعم ذوي الهمم ودمجهم في كافة القطاعات بجميع المحافظات.

ضمه إلى مكتب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة وإشراكه بمتطوعي الوزارة

مشاعر من الفرح المضاعف، انتابت أسرة السباح الصغير، بعد توليه مهام منصبه الجديد بشكل رسمي، لخصها في بداية حديثه لـ"الوطن" بقوله، "منصب بيكلل تعب سنين لأسرتي معايا".

إلى جانب ذلك قرر وزير الشباب والرياضة ضم"سباح المانش" إلى مكتب ذوي الهمم والقدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وإشراكه بمتطوعي الوزارة، وبحسب وصف الحسيني، مهام هذا المنصب تتمثل في مشاركته في التنسيق الخاص بالفعاليات المختلفة التي تعقدها الوزارة لدعم ذوي الهمم إلى جانب ظهوره كمذيع لكافة البرامج والأنشطة الخاصة بهم.

كواليس اللقاء الذي جمع الحسيني بوزير الشباب والرياضة حسب رواية السباح الصغير لـ"الوطن" تمثلت في إشادة الوزير بجهده وتقدمه الرياضي خلال السنوات الماضية ورغبته في دعمه ودمجه بشكل أكبر عبر مهام فعلية ورسمية في المجتمع في ظل رغبة الوزارة لدعم مواهب ذوي الهمم.

وكان السباح الصغير اجتاز الثانوية العامة هذا العام بمجموع 97.2% في الشعبة الأدبية دمج، إلا أن تفوق الحسيني الصغير في الرياضة لم يؤثر على مستواه الدراسي يوما، حيث وضع والده له جدولا يوميا خاصا بأيام الدراسة، يبدؤه بالذهاب إلى مدرسته صباحا ويعود منها في الثالثة عصرا، ويستبدل ملابسه في عجالة ليلحق بتدريب السباحة الخاص به. وبفخر شديد عبر الأب الحسيني كارم عن سعادته بالمنصب الجديد الذي تولاه ابنه الأكبر، "كنت ليه الأب والأم ورفع راسي".