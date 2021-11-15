سيدة تخلع زوجها: «ضربني علقة موت وطردني نص الليل»

وقفت سيدة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تشتكي ما فعله زوجها بعد حياة زوجية دامت 10 سنوات، تحملت فيها جحيم حياته وبخله عليها، إلى أن انتهى بها الأمر في الشارع عندما طردها واعتدى عليها بـ«علقة موت»، على حد تعبيرها.

زواج 10 سنوات

تقول الزوجة في دعواها للقاضي: «تزوجت منذ 10 سنوات عن طريق أحد أقاربي، كان شابا مهذبا ومتدينا ومن عائلة ميسورة الحال، وافقت عائلتي عليه ومن بداية الخطبة لاحظت أنه حريص فاعتقدت أنه في بداية الأمر فقط، لكن الأمر زاد واشتكيت لأهلي من بخله لكنهم أقنعوني أنه شاب يزوج نفسه بنفسه وأنه حريص على أمواله، من أجل تجهيزات الزواج».

زوجها بخيل ويعنفها

وتضيف أن زوجها شديد البخل وصعب الطباع، حتى إنها تخشي التنفس بصحبته، خوفًا من أن يبطش بها في وقت غضبه، وأنه دائمًا ما يتعمد التعدي عليها وإهانتها في حال طلبها لأي شيء من حقها، غير أنها كانت تتغاضى عن أفعاله من أجل طفلها، وتحملت طريقته في الإنفاق لتحافظ على الأسرة.

علقة موت بسبب مصروفات المنزل

وتابعت الزوجة في شكواها: «آخر مرة ضربني علقة موت علشان طلبت منه أنه يزود مصروف البيت، وكنت كل مرة بطلب منه كان ينتهي الكلام بالرفض وإني طماعة، ولما قلت له إن ابننا كبر واحتياجاته زادت، ضربني وطردني من البيت بالليل بهدومي، وحتى مجاش ورايا علشان أرجع، ورحت بيت أهلي وطلبت الطلاق».

وواصلت الزوجة: «تحملت حتى فاض بي الكيل، وحرمت نفسي لمدة سنوات من كل شيء لأوفر لطفلي حياة سعيدة لا ينقصه فيها شيء، وطلبت الطلاق بشكل ودي، لكنه استفزني وطلب مني اللجوء للمحاكم».

وأنهت الزوجة حديثها، بأنها ذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق من الضرر الذي وقع عليها بسبب تصرفات زوجها، وحملت الدعوى رقم 93 لسنة 2020، وما زالت منظورة حتى الآن، ومن المقرر أن يتم الفصل فيها الشهر المقبل.