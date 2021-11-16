شروط ومزايا تقسيط المشتريات لحاملي بطاقة الائتمان من البنك الأهلي

عملا على تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء، أتاح البنك الأهلي مزايا لحاملي البطاقات الائتمانية عن طريق تقديم خدمة تقسيط حركات المشتريات لحاملي البطاقات الائتمانية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل عن خدمة تقسيط المشتريات لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك الأهلي.

مزايا تقسيط المشتريات لحاملي البطاقات الائتمانية

التمتع بعائد مدين مميز 17% سنويا بدلا من 27% سنويا للبطاقات غير المضمنة، و22.8% سنويا للبطاقات المضمنة.

التمتع بفترة سماح كاملة، بالإضافة إلى فترة التقسيط المراد تقسيطها.

إذا رغبت في تقسيط حركة المشتريات وتقديم طلب بذلك يتمتع العميل بعدم المطالبة بسداد إجمالي مبلغ حركة المشتريات أو الحد الأدنى لها خلال فترة السماح، ولكن سيتم سداد أقساط ثابتة بداية من الشهر الثالث.

يمكن للعميل الشراء من أي تاجر داخل مصر أو خارج مصر بدون شرط التعاقد مع التاجر.

شروط وأحكام خدمة تقسيط المشتريات عبر الهاتف

يمكن الاستفادة من خدمة تقسيط المشتريات التي تتاح لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623 الخاص بالبنك عقب إجراء حركة المشتريات لدى اي تاجر داخل أو خارج مصر.

يجب ألا يقل مبلغ الحركة المطلوب تقسيطها عن 500 جنيه.

تبدأ فترات التقسيط من 3 شهور وتصل الى 36 شهرا.

يجب أن تكون حركة المشتريات المطلوب تقسيطها قد تم خصمها علي بطاقة الائتمان كحركة مشتريات.

لا يوجد حد أقصى لعدد حركات المشتريات التي يمكن تقسيط في حدود الحد الائتماني الممنوح للعميل.

يجب التزام العميل بفترة التقسيط التي تم طلب تقسيط حركة المشتريات لها سواء بدء من 3 شهور وحتى 36 شهرا.

يتم مطالبة العملاء بسداد قيمة القسط بالإضافة إلى الحد الأدنى ضمن إجمالي رصيد كشف حساب البطاقة الائتمانية في الشهر التالي لطلب الخدمة.

خدمة تقسيط المشتريات متاحة فقط للمشتريات التي تمت بدءا من أول الشهر وحتى آخر يوم في شهر الشراء ولا يمكن تقسيط حركات مشتريات من كشوف حساب سابقة أو أي مديونيات سابقة.