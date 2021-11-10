بعائد يصل لـ 9.5% تفاصيل شهادات استثمار البنك الأهلي المصري المختلفة

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن أمنة ومضمونة لحفظ الأموال أو استثمارها، حيث توجد العديد من الطرق الخاصة بالاستثمار في العديد من القطاعات المختلفة، ولكن يعتبر الاستثمار بواسطة البنوك أفضل الطرق وأمنها، حيث يمكن للمواطنين الحصول على دخل شهري ثابت، وذلك عن طريق شهادات استثمار البنك الأهلي، من خلال فوائدها التي تلبي احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وتعمل على زيادة دخل الفرد.

ويمتلك البنك الأهلي المصري العديد من الخيارات الخاصة بشهادات الاستثمار، وتستعرض الوطن في السطور التالية أنواع ومميزات شهادات استثمار البنك الأهلي المصري.

أنواع شهادات استثمار البنك الأهلي

وتعتبر الشهادة فئة «أ»، هي أولى شهادات استثمار البنك الأهلي التي نستعرضها، حيث يمكن الحصول على شهادة الاستثمار فئة «أ» بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها، وتصل مدة شهادة إلى 10 سنوات، وتقدر الفائدة الشهرية للشهادة إلى نسبة 9.5%.

أما شهادة الاستثمار من فئة «ب»، يمكن الحصول على عليها بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها مثل الشهادة «أ»، وتصل مدة شهادة الاستثمار من تلك الفئة إلى عام كامل.

وأشار البنك إلى أن قيمة الفوائد الشهرية لتلك الشهادة تصل إلى 6% من قيمتها، وتصدر الشهادة بنظام دورية صرف العائد الشهرية، كما توجد أيضا شهادة استثمار لنفس الفئة ولكن لمدة عامين بسعر عائد يصل إلى 6.5% بعائد يصرف بنظام ربع سنوي.

بعائد 9% شهادة فئة «ب» بالبنك الأهلي

كما يوجد هناك نوع أخر من الشهادة فئة «ب» يمكن الحصول على عليه بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 9% يتم صرفه بشكل ربع سنوي.

وهناك شهادات استثمار البنك الأهلي من فئة «ج» وتصل مدة شهادة الاستثمار من تلك الفئة إلى 20 عاما، ولكن لم يحدد البنك لشهادة الاستثمار من تلك الفئة سعر عائد أو دورية صرف.