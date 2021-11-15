«المالية» تمنع دخول موظفيها غير متلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة المالية، أنه في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 165، المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، عدم السماح بداية من اليوم الاثنين، بدخول العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية على مختلف مستوياتهم مقار عملهم، إلا لمن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة المالية في منشور رسمي، أنه لن يسمح للموظفين بالدخول إلا في حالتين، إثبات الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تقديم الموظف بتحليل بي سي ار بشكل أسبوعي، مشددة على عدم السماح لغير الملقحين بالمضاد لفيروس كورونا من الموظفين والمسؤولين، بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.

عدم السماح للمواطنين من دخول المصالح بداية من 1 ديسمبر

وأضاف منشور وزارة المالية، أنه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، لن يُسمح للمواطنين أو غيرهم من المتعاملين مع الوزارة ومصالحها، من الدخول لديوان عام الوزارة أو المصالح أو الجهات التابعة لها، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وعلى مسؤولي الأمن بتلك الجهات، التحقق من ذلك قبل السماح لهم بالدخول.

تطبيق العقوبات المقررة على مخالفي إجرءات كورونا

وطالب المنشور الموجه من الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى نواب ومساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة، التشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لكل العاملين والمتعاملين معهم طوال فترة تواجدهم داخل مقر الوزارة أو مصالحها أو جهاتها التابعة، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لتلك الإجرءات، مشددا على إجراء عمليات التطهير والتعقيم لكل مقار الوزارة وجهاتها التابعة بشكل مستمر.

وأكدت أن العمل بهذه التعليمات، منذ تاريخ الغد الثلاثاء 15 نوفمبر، إلى حين صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.