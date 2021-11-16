سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16-11-2021 في مصر

يتابع العديد من الأشخاص أسعار العملات، ومنها سعر الدينار الكويتي، الذي سجل اليوم تباينا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، نحو 51.73 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.28 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.73 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.82 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى نحو 48.37 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.28 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.