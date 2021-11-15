«مشروعات النواب» تطالب بحل مشكلات عربات الطعام

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب الإشكاليات التي يواجهها أصحاب عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات.

أكد ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف العام على مبادرة مشروعك، أن اللجنة المشرفة على المشروع التي تضم وزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة عندما خاطبت المحافظات بشأن تحديد أماكن العربات الطعام المتنقلة وجدنا 864 مكانا صالحا لإقامة هذا المشروع في جميع المحافظات.

مواصفات ومعايير عربات الطعام المتنقلة

وأشار إلى أن اللجنة تضع المواصفات والمعايير المتعلقة بعربات الطعام المتنقلة والمعدات ووسائل الحماية، مضيفا «نحتاج وجود ممثل لهيئة المجتمعات العمرانية باللجنة من أجل دعم مشروع عربات الطعام المتنقلة».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

وأكد محمد عبد الملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الجهاز سيتعاون مع اللجنة ومساعديه لتدريب الأعضاء وتوفير كافة الإمكانيات لدعم المشروعات الصغيرة بحيث نعمل في إطار منظومة متكاملة.

ضرورة الحصول على شهادة تصنيف

وطالب «عبدالملك» جميع أصحاب المشروعات الصغيرة بضرورة التوجه لفرع الجهاز في المحافظات التابعين لها ليأخذ شهادة تصنيف أنه تابع للمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن هذه الشهادة تجعل صاحبها يتمتع بالحوافز الضريبة وذلك قبل أول يناير 2022.

وأضاف أن الجهاز ينسق مع التنمية الصناعية بشأن المشروعات الصغيرة وتحديد أماكن في المناطق الصناعية لإقامة 31 ألف مشروع.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أننا في اللجنة هدفنا إزالة المعوقات والتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد رخصة واحدة لعربات الطعام المتنقلة في كفر الشيخ بل في كل المحافظات حتى الآن. موضحة «ولا توجد أماكن معينة مخصصة لعربات الطعام في كفر الشيخ والقانون الخاص بعربات الطعام المتنقلة لم يفعل على أرض الواقع».

وتساءلت خلال اجتماع اللجنة، في حضور نائب محافظ كفر الشيخ عن رؤية المحافظة في تطبيق قانون العربات المتنقلة خاصة وأن هناك أماكن كثيرة فيها إشغالات.