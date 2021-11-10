مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، الأحد المقبل، وعلى مدى 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

قانون المالية العامة الموحد

كما يستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، الذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري؛ بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتباره مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية؛ إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

ومن المقرر أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويهدف إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية؛ حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين؛ نظراً لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة «الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية»، وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة، التي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.