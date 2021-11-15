«مصلحة الضرائب»: لا نحاول فرض أعباء إضافية على المواطن

أكد سعيد أحمد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الدولة لن تفرض أي ضريبة جديدة على المواطن المصري، خلال الخمس سنوات المقبلة على الأقل، موضحًا أن الدولة تعمل حاليا على تطوير مصلحة الضرائب، ونستهدف هذا العام تحقيق حوالي تريليون جنيه من إيرادات مصلحة الضرائب.

وقال «فؤاد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي قاضي، إن هذا ليس معناه أن مصلحة الضرائب تحاول فرض ضرائب زيادة على المواطن، وإنما نستهدف تحقيق ذلك من خلال توسعة ملفات المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «لن تفرض ضريبة جديدة في مصر خلال الفترة القادمة، ويمكن الوزير والقيادة السياسية دائما بتقول، إحنا عندنا ثبات في السياسية الضريبية، ولا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة».

وأوضح أن كل العمل الخاص بمصلحة الضرائب حاليًا موجه نحو مجموعة من المشاريع هدفها تطوير مصلحة الضرائب، وتساهم في النهاية على تحقيق العدالة الضريبية وتحصر المجتمع الضريبي كاملًا، متابعًا: «ميبقاش في واحد بيدفع ضرائب وجنبه واحد متهرب من الضريبة».

ولفت إلى أن في مقدمة تلك المشاريع، كان العمل على ميكنة ورقمنة مصلحة الضرائب، كاشفًا أن كافة الممولين والمسجلين بمصلحة الضرائب يقدمون إقراراتهم حاليا عن طريق الإنترنت.

الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة

وأردف أن الضرائب هي المصدر الأساسي للموزانة العامة للدولة، موضحًا أنها تمثل نسبة 75% من تلك الموازنة، ولهذا من الطبيعي أن يكون هناك عمل كبير ومتواصل لتطوير منظومة الضرائب، ونوه في الوقت ذاته أن مصلحة الضرائب لا تقنن أي نشاط، وإنما تحصل الضريبة المقررة وفقًا للقانون فقط.

ضريبة القيمة المضافة

وردًا على محاولات عدد من المطاعم استغلال ضريبة القيمة المضافة لرفع أسعار الوجبات على زبائنها، صرح «فؤاد» أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على أي مطعم تصنيفه أقل من 4 نجوم، وإنما تخص المطاعم الـ 4 نجوم فيما أعلى.