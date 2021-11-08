المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، اليوم الإثنين، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات ضد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق وغرامة 674 ألف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ الرشوة.

إحالة للمحاكمة

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق ومعه خمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهمة قبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته.

كما وجهت له تهمة استعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.

المشدد 18 عاما لسائق

وفى سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، «سائق» بالسجن المشدد 18 عامًا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسلاح ناري «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

تحقيقات النيابة العامة

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية 3463 لسنة 2021 جنايات السلام أول، أن المتهم «سامح. س»، 36 عاما، سائق، أحرز بقصد الاتجار مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري «فرد خرطوش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلى ذخائر «11 طلقة»، ويكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها في القانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

كما اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة، وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن العينة المأخوذة عبارة عن 17 قطعة وزن 16.85 جم، وتحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير المعمل الجنائي، أن السلاح الناري المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار 12 مم، وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال، وأن الطلقات المضبوطة عيار 12، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.