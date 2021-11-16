قتلى وجرحى في حوادث أمنية بالكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو

شهدت عدد من الدول الإفريقية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية منها الهجوم الذي شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي استهدف قرية شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل، فيما ارتفع قتلى الهجوم الذي شنه مسلحون على مركز للأمن في بوركينافاسو إلى 32 قتيلا.

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا، أمس الاثنين، في هجوم مسلح استهدف قرية تشابوسيكو شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، فيما نسبت السلطات، الهجوم إلى ميليشيا «القوة الوطنية والتكامل في الكونغو»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 30 منزلا قد أضرمت فيها النيران أثناء الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بوركينافاسو، ارتفعت حصيلة هجوم شنه مسلحون، أمس الأول الأحد، على مركز للأمن في بوركينافاسو إلى 32 قتيلا بينهم 28 شرطيا و4 مدنيين.

وكان رئيس بوركينافاسو، روش مارك كريستيان كابوري، دعا في وقت سابق، مواطنيه إلى الوحدة ومواصلة العزم والإصرار للقضاء على الإرهاب الذي يضرب البلاد.

تدمير عدد من المعدات القتالية لـ «داعش» الإرهابي في نيجيريا

وفي نيجيريا، أعلن الجيش، مقتل أكثر من 50 إرهابياً من تنظيم «داعش» الإرهابي بينهم قيادات في ولاية بورنو في شمال شرقي البلاد.

وقال قائد العلاقات العامة في الجيش النيجيري، أمس الاثنين، في بيان إن قوات العمل المشتركة تمكنت من تدمير عدد من المعدات القتالية لـ التنظيم في هجوم مضاد في منطقة أسكيرا أوبا عقب الهجوم الموسع الذي شنه التنظيم على المدينة السبت الماضي.

وأشار المسؤول النيجيري، إلى مقتل قائد كتيبة من الجيش و3 جنود خلال الاشتباكات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».