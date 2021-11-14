«داعش» تقتل 4 من عناصر الجيش النيجيري بينهم جنرال

أعلن الجيش النيجيري، اليوم السبت، قتل جماعة مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي، أربعة من عناصر القوات المسلحة النيجيرية، بينهم جنرال، في هجوم بمنطقة أسكيرا أوبا في ولاية بورنو، محل التمركز للحرب على متمردين منذ أكثر من عقد من الزمان.

الجيش النيجيري يرد على الهجوم الإرهابي

وقال الناطق باسم الجيش النيجيري، بريجادير جنرال أونيما نواتشوكو، إن قواته قتلت «عدة» أعضاء في «ولاية غرب أفريقيا»؛ ردا على الهجوم، فيما قال السكان المحليون، لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية بأن الهجوم استهدف أيضًا قاعدة عسكرية منذ ثلاثة أيام.

وقال حسن تشيبوك، وهو زعيم محلي في مجلس منطقة تشيبوك المجاورة، إن المتمردين المتطرفين دمروا مبنى مدرسيا وبنايات أخرى.

ولاية غرب أفريقيا تنافس بوكو حرام في التمرد ضد الحكومة النيجيرية

وأضاف المتحدث باسم الجيش النيجيري، بريجادير جنرال أونيما نواتشوكو، أنه «في المواجهة الشرسة، التي ما تزال مستعرة حتى وقت نشر هذا التقرير، قامت القوات المدعومة بالمكون الجوي للعملية أو بي اتش كيه «الاسم الرمزي لعملية الجيش التي يطلق عليها هادين كاي في الشمال الشرقي النيجيري» بتدمير خمس طائرات من طراز إيه - جيت واثنتين من طراز إيه - 29، ومركبتي قتال من طراز دراغون وتسع شاحنات بنادق».

وانشقت جماعة «ولاية غرب أفريقيا»، التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، عن حركة «بوكو حرام» عام 2016، وما تزال الجماعتان المتطرفتان المتنافستان متحدتين في التمرد ضد الحكومة النيجيرية، الذي امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

ويعد هذا التطور علامة على أن الجماعة المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي لا تزال تشكل تهديدًا في الجزء الشمالي الشرقي من أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك على الرغم من تصريحات الجيش النيجيري المتكررة بالنجاح في الحرب ضد التمرد.