وفاة والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين والعزاء في أسيوط

توفي اليوم حسن أحمد محمد عراقي، والد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد عصر اليوم، على أن يقام العزاء في محافظة أسيوط.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إنا لله وانا اليه راجعون، أبي حسن أحمد محمد عراقي في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، وداعا يا أبويا يا أغلي ويا أحب الناس، إن شاء الله الدفن بعد عصر اليوم والعزاء في قرية التمساحية مركز القوصية محافظة اسيوط.

«الوطن» تعزي عماد الدين حسين

وتتقدم «الوطن» بخالص العزاء للكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، لوفاة والده، داعين المولى أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.