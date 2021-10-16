عماد الدين حسين: تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وسط ظروف المنطقة نجاح وتوفيق من الله

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الوظيفة الأساسية للإعلام، هو نقل الخبر، لكن بجانب نقل الخبر، هناك التحليل والشرح والتسليط عبر استضافة الضيوف وتسليط الضوء، عبر محللين وشرح مطول، لأن الانطباع الدائم للعلاقة بين الحكومة والمواطنين علاقة ملتبسة، وبها نوع كبير من الشك، وبالتالي كثير من الأحيان تبذل الحكومة جهدا كبيرا في تقديم الخدمات، لكن لا تصل للناس بالرغم أن الإعلام ينقلها أكثر من مرة.

عدم شعور المواطن بجهود الدولة يتحملها الإعلام والحكومة

وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم السبت، أنَّ دور الإعلام ربما يكون هو الطريقة التي ينقل بها الحدث أو الخبر، متابعا، «كيف يكون هناك جهد كبير من الدولة خاصة في مجال البنية التحتية والطرق والكباري وحياة كريمة وتكافل وكرامة لكن الفكرة لا تصل للناس وبالتالي هناك مشكلة، يتحمل جزءا منها الإعلام وجزءا منها الحكومة».

لولا لطف الله على مصر لحدثت مشكلة كبيرة في ظل ظروف المنطقة

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: «عندما ننظر للظروف المصرية بالمقارنة لما حدث في المنطقة، هذا حقيقة، فلولا لطف الله وتوفيقه لحدثت مشكلة كبيرة، وهذا الكلام قد لا يعجب كثيرين ويرونه كلاما غير علمي، لكن في مرات كثيرة لا تجد تفسيرا، ففي العالم هناك دول كثيرة، تفككت وسقطت أو وقعت أو فشلت أو دخلت في حروب أهلية، وعندما نقرر إجراء برنامج للإصلاح الاقتصادي صعب ومؤلم للناس وتتحمل والأمور تسير ويصبح الوضع أفضل نسبيا بدعم وتوفيق ربنا كان عامل مهم في المسألة كلها».