عماد الدين حسين: قمة المناخ الأهم في العالم بعد مؤتمرات الأمم المتحدة

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة المناخ في جلاسجو، هي أهم اجتماع عالمي بعد مؤتمرات الأمم المتحدة، التي تعقد سنويا في ديسمبر بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أزمة المناخ هي أكبر أزمة تواجه الكرة الأرضية في الوقت الحالي، لأن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى إغراق بعض المدن في مختلف دول العالم.

السيسي أكد ضرورة التزام الدول المتقدمة بالتمويل

وأضاف «حسين»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة التزام الدول المتقدمة بدفع التمويل من أجل محاربة التغيير المناخي.

حضور السيسي اتفاقية المناخ

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضر اتفاقية باريس التي كانت في عام 2015، وتم الاتفاق على تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون، ولكن لم تلتزم الدول المتقدمة بهذا الأمر.

التكلفة الاقتصادية للتحول للاقتصاد الأخضر كبيرة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة التحول إلى الاقتصاديات الخضراء مكلفة للغاية، حيث ستقلل من مكاسب الشركات العملاقة، بجانب الحاجة إلى أموال كثيرة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في الدول النامية، مبينا أن مصر تطبقه بنسبة لا تزيد عن 10% أو 15% وسط رؤية لتصل إلى 40% أو 45% خلال 15 سنة مقبلة.

العالم يفرض الحضارة على الأمم

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العالم يفرض الحضارة على الأمم، على الرغم من وجود حضارات أخرى أكثر محافظة على البيئة كما يعمل الفلاح المصري على ذلك.