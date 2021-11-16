«الإحصاء»: ارتفاع البطالة 7.5٪ بالربع الثالث لـ2021.. النسبة الأعلى من نصيب الإناث

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7.5٪ من إجمالي قـــوة العمل، مقابل 7.3٪ في الربع السابق من عام 2021، وبارتفاع 2,٪، عن كلا من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.

29.380 مليون فرد حجم قوة العمل

وحول قوة العمل وتشمل المشتغلون والمتعطلون، سجّل تقدير حجم قوة العمــــل 29,380 مليون فرد مقابل 29,115 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 9,٪، وقد بلغت قوة العمل بالحضر 13,187 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16,193 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور24,277 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,103 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى تدفق الخريجين الجدد خلال شهري أغسطس وسبتمبر، إلى سوق العمل، حيث أدى ذلك إلى زيادة المتعطلين في هذا الربع، وعليه زيادة قوة العمل.

وبخصوص المتعطلين، فقد سجل عدد المتعطلين 2,211 مليون متعطل بنسبة 7,5٪ من إجمالي قوة العمل (1,430 مليون ذكور، 781 ألف إناث) مقــابـل 2,115 مليون متعطل في الربع الثاني 2021 بارتفاع قـدره 96 ألف متعطل بنسـبة 4,5٪، وبـارتفاع قــدره 150 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.3٪.

وفنّد بيان الجهاز المركزي للإحصاء المتعطلون طبقاً للنوع، ورصد نسبة 5,9٪ معـدل البطالة بين الذكور، 15,3٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2021، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 58.4٪ مقابل 68.4٪ في الربع السابق.

ورصد البيان، تطوّر معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 5,9٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل بالربع الحالي، حين كان 5,7٪ في الربع السابق مقابل 5,8٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 15,3٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، حين كان 15,0٪ في الربع السابق مقابل 15,2 ٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 58,4٪ من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

- 10,6٪ لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة) حيث بلغت (13,0٪ للذكور، 6,2٪ للإناث) مقابل 5,0٪ في الربع السابق (الذكور 6.3% والإناث 2.5٪).

- 29.0٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) حيث بلغت (25.8٪ للذكور، 34.8٪ للإناث) مقابل 33.1٪ في الربع السابق (الذكور29.9٪ والإناث 39.0٪).

- 18.8٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (17.2 للذكور٪، 21.6٪ للإناث) مقابل 30.3٪ في الربع السابق (الذكور 29.0٪ والإناث 32.8٪).

- 41.6٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) حيث بلغت (44.0٪ للذكور، 37.5٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 31,7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت (34.9٪ للذكور، 25.6٪ للإناث).

11.4٪ معدل البطالة بالحـضر مقــابل 4.4٪ في الريــف

كما فنّد البيان، المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة سواء في الحضر والريف، حيث بلغ معدل البطالة في الحضر 11,4٪ من إجمالي قوة العمل بالحضر، حين كان 11.2٪ في الربع الثاني من عام 2021، مقابل 10.9٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة في الريف 4,4٪ من إجمالي قوة العمل بالريف، بينما كان 4.1٪ في الربع الثاني من عام2021 مقابل 4.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

80.3٪ من إجمالي المتعطلين حملة مؤهلات

ووصلت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، إلى 80.3٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 81.7% من إجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي:

- 39.8٪ بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37.8٪ بالربع السابق، و39.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

- 40.5٪ بين حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا، مـقابـل 43.9٪ بالـربع السابق و39.7٪ من الربع المماثل من العام السابق.

27.169 مليون مشتغل بالربع الثالث لـ2021

أما المشتــــــغلون، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنَّ عـدد المشتغلين بلغ 27.169 مليون فرد بينما كان 27.000 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 6,٪، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 11,684 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15,485 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى عودة الأنشطة تدريجياً.

71.5٪ نسبة المشتغلين بأجر نقدي

وحول المشتغلون طبقاً للحالة العملية، بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19,415 مليون مشتغل (16,459 مليون ذكور، 2,956 مليون إناث) بنسبة 71,5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 72.7 في الربع السابق، مقابل 73.5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 1.042 مليون مشتغل (971 ألف مشتغل من الذكور، 71 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3.8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3.9٪ في الربع السابق، مقابل 9.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كذلك بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.277 مليون مشتغل (4.872 مليون مشتغل من الذكور، 405 آلاف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 19.4٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.2٪ في الربع السابق مقابل 11.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كذلك بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات داخل الأسرة دون أجر 1.435 مليون مشتغل (545 ألف مشتغل من الذكور، 890 ألف مشتغلة من الإناث بنسبة 5.3٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 5.2٪ في الربع السابق مقابل 4.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

43.7٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي

وبشأن المساهمة في النشاط الاقتصادي، أوضح جهاز الإحصاء، إنَّ المعـدل وصل إلى 43.7٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 41.9٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 41.1٪ في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ معدل المساهمة (الذكـور 70.9٪ مقابل 67.7٪ في الربع السابق مقابل 67.4٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.4٪، بينما كان 14.5 في الربع السابق مقابل 13.4٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وأيضًا بلغ معـــدل المساهمـة في الحضر 43.4٪، وفي الريف 43.9٪) بينما كان في الحضر 42.2٪، في الريف 41.7٪ في الربع السابق، مقابل في الحضر 41.2٪، وفي الريف 41.0٪ في الربع المماثل من العام السابق، كما سجلت الفئة العمرية من 40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.0٪.

وذكر الجهاز أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، مشيرًا إلى أنذَ نشــاط الزراعة وصيد الاسماك 122 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام2021 .نشاط التعليم (110) الف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021 .نشاط الأدراة العامة والضمان الأجتماعي الأجباري (100) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام 2021نشاط خدمات الغذاء و الأقامه ( 88 ) ألف مشتغل خلال الربع الثالث من عام2021 .

وبالنسبة للتوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2021، حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.313 مليون مشتغـــل ( 4.457 مليون من الذكور ، 856ألف من الإناث) بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.091 مليون مشتغل (3.465 مليون من الذكور ، 626 الف من الإناث ) بنسبة 15,1٪ من اجمالي المشتغلين .كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.310 مليون مشتغل ( 3.049 مليون من الذكور،261 ألف من الإناث) بنسبة 12.2٪ من إجمالي المشتغلين.بلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3.725مليون مشتغل (3.696مليون من الذكور ،29 ألف من الإناث ) بنسبة 13.7٪ من اجمالي المشتغلين.بلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2.356 مليون مشتغل (2.333 مليون من الذكور ،23 الف من الإناث) بنسبة 8,7٪ من إجمالي المشتغلين.