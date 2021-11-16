«الشكاوى» تستجيب لاستغاثات المواطنين.. جراحات وحملات و«اشتراك مترو»

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقي وفحص شكاوى المواطنين، من خلال توفير قنوات عصرية لتلقي الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة، مع سرعة التنسيق مع القيادات المختلفة بالوزارات والمحافظات والهيئات المختصة، وتفعيل الشراكة مع المواطنين والجهات الحكومية كافة، وتعزيز الثقة من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

استغاثات طبية

وأوضح مدير المنظومة بحسب بيان، أنّه فيما يتعلق بالاستغاثات الطبية، تلقى فريق عملها استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم، طالب خلالها بتوفير سرير بوحدة الرعاية المركزة بأي من المستشفيات الحكومية لشقيقته التي تعاني من كسور متعددة في أنحاء الجسم والعمود الفقري، وارتجاج بالمخ، إثر تعرضها لحادث سير، قائلا إنّ شقيقته محجوزة بإحدى المستشفيات الخاصة ما يكبّدهم أعباء مالية تفوق طاقتهم.

ونسقت منظومة الشكاوى الحكومية، مع الدكتور محمد سمير، مدير مستشفى الوراق المركزي وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل واستقبال الحالة، وجرى تشكيل لجنة من استشاري «جراحة عظام، جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والرعاية المركزة»، وأقرت اللجنة بعد مناظرة الحالة، بضرورة خضوعها لجراحات على 4 مراحل، وأجريت الجراحات المقررة على نفقة الدولة وجرى حجزها بالرعاية المركزة حتى استقرت حالتها وتقرر خروجها من المستشفى، على أن تستمر متابعتها في العيادة الخارجة للاطمئنان على حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

صيانة جهاز إشعاع بمعهد أورام سوهاج

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين، بسبب تعطل جهاز الإشعاع بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج يوم 10 نوفمبر الحالي، بما قد يضر بمصلحة المرضى، مضيفًا أنّ جهاز الإشعاع لعلاج مرضى السرطان بمستشفى جامعة سوهاج متعطل أيضا منذ يوم 19 أكتوبر 2021، مطالبا بسرعة إصلاح أحد الجهازين لاستئناف تقديم الخدمة للمرضى بالمحافظة.

وبعد التنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإفادة مدير مركز الأورام بمحافظة سوهاج بأنّ جهاز الإشعاع يعمل حاليا بكفاءة ويخدم جميع المرضى من مرتادي المركز، وتأكيده أنّ العطل لم يدم سوى يومين وتم إصلاحه وصيانته في ذلك الحين، وفي نفس السياق جرى التنسيق مع جامعة سوهاج، حيث أفاد مدير مستشفى الجامعة، بأنّه جار صيانة جهاز الإشعاع بالمستشفى واستيراد قطعة الغيار المتسببة في حدوث العطل من ألمانيا (بلد المنشأ) لاستئناف عمل الجهاز لخدمة المرضى.

وبشأن الانضباط وإنفاذ القانون، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، بأنّ فريق المنظومة تلقى عدة شكاوى جماعية من وجود عربة (غير مرخصة) أمام مدخل عقار بشارع الثورة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تبيع الحلويات، كما تضمنت الشكوى التضرر من وجود تسريب مياه بمدخل العقار ذاته ناتج عن جهاز تكييف يخص أحد السكان، فضلًا عن وجود كتل خرسانية أمام المحلات التجارية أسفل العقار بما يحول دون ركن السكان لسياراتهم ويتسبب في إرباك الحركة المرورية بالشارع.

حملة إشغالات مكبرة

وأوضح أنّه بالتوجيه إلى محافظة الغربية أفادت رئاسة حي ثان المحلة الكبرى بشن إدارة الاشغالات بالحي حملة إشغالات مكبرة، بمصاحبة قوة من شرطة المرافق وتحت إشراف رئيس الحي، وجرى رفع الإشغالات الموجودة بالمنطقة، كما أفادت الإدارة الهندسية بأنّه بالمعاينة على الطبيعة، تبيّن وجود (خرطوم) صرف لأحد أجهزة التكييف وعليه تم التنبيه المشدد على مالك الشقة المشكو في حقها – مالكة التكييف - بتغيير المسار.

شكوى من محل وجبات سريعة

وأضاف أنّه جرى رصد شكاوى جماعية من عدد من المواطنين من سكان عمارة الأوقاف القديمة بمحافظة الإسماعيلية، تضرروا فيها من وجود محل وجبات سريعة أسفل العقار ينبعث منه روائح كريهة وينتج عنه حرارة مرتفعة تضر بقاطني الأدوار التي تعلوه، إضافة إلى ما يسببه من إزعاج مستمر جراء استمرار العمل به حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، تم شن حملة من رئاسة مركز ومدينه التل الكبير وعضوية إدارة التموين والإدارة الصحية بالتل الكبير على المحل المشار إليه بالشكوى، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المختلفة لثبوت عدة مخالفات منها انتهاء الشهادة الصحية للمحل، وعدم نظافة المطبخ والعثور على عبوات دجاج منتهية الصلاحية - جرى إعدامها - بجانب عدم الإعلان عن التسعيرة، وعليه تم تنفيذ الغلق الإداري وتشميع المحل وإرسال المحاضر إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

كما تلقت المنظومة شكوى من مواطن تضرر فيها من تكدس عدد كبير من الطلاب بأحد مراكز الدروس الخصوصية بقرية القراقرة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حيث يتواجد نحو 100 طالب بالمركز في وقت واحد فضلًا عن عدم اتباع أي إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الحاضرين، وبالتوجيه لمحافظة الشرقية أفاد مركز ومدينة منيا القمح، بأنّ الوحدة المحلية شنّت حملة بمرافقة قوة من مركز شرطة منيا القمح، وبحضور رئيس الوحدة المحلية وتم غلق المركز المخالف محل الشكوى، وإزالة أسبابها.

وأيضا تلقت المنظومة، شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها بسبب ضياع الملف الخاص بسيارته من مرور مركز كفر الزيات، بما حال دون قدرته على تجديد رخصة سيارته منذ تاريخ 22/9/2020، ويجبره على الذهاب كل 3 أشهر للمرور للحصول على تصريح مؤقت بتلك المدة، وعقب توجيه الشكوى لوزارة الداخلية، أفادت بأنّه جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المتسبب في الواقعة موضوع الشكوى، واستخراج رخصة للسيارة، نقل الغربية، وإزالة أسباب الشكوى.

رفع 175 سيارة متهالكة من شوارع العجوزة

وشكا عدد من قاطني ومرتادي بعض الشوارع بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، وقائدو المركبات، من عدم توافر أماكن الانتظار لمركباتهم بسبب وجود مركبات متهالكة داخل طرق وساحات الحي، ما يتسبب في اكتظاظ الطرق وإعاقة حركة المرور، وبالتوجيه لوزارة الداخلية، أفادت بأنّه جرى رفع 175 سيارة متهالكة من الطرق العامة بالمنطقة محل الشكوى وما يجاورها، وجرى التواصل مع الشاكي وإعلامه بنتيجة فحص شكواه.

التعامل مع حالة مسن بلا مأوى

وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه تم التعامل مع شكوى من المواطن أ. ش. ح. بشأن وجود مسن بلا مأوى بجوار قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة، في حالة إعياء شديد، وطالب بسرعة التعامل مع الحالة وإيوائها لحمايته من مخاطر المعيشة بالشارع.

وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، جرى إيداع المواطن بمستشفى حميات العباسية، للاطمئنان على حالته الصحية حيث تبيّن من الفحص الطبي له معاناته من بعض المتاعب الصحية، وباستمرار متابعة الحالة تبين تعافيه وتماثله للشفاء، وعليه تولى أعضاء الفريق التنسيق لنقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بمحافظة الشرقية، لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة.

إنقاذ مواطن من «غرغرينة» في ساقيه

وأضاف أنّه جرى رصد منشور متداول على فيس بوك، تضمّن وجود مواطن بلا مأوى بجوار مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، يظهر عليه علامات التعب والإرهاق الشديد، وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفور وصول فريق البرنامج إلى موقع الاستغاثة، تبين معاناة الحالة من «غرغرينة» في الساقين، وعليه تولى فريق العمل المختص بالمنظومة التنسيق مع مدير مستشفى حميات العباسية، وهيئة الإسعاف المصرية، لنقل واستقبال الحالة، وجرى تقييم وضعها الصحي حيث تبيّن إصابته بأحد الأمراض المناعية الخطيرة، وتقرر حجزه بمستشفى حميات العباسية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تمهيدا لإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة عقب تعافيه.

مخزن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

وفيما يتعلق بالسلع التموينية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور طارق الرفاعي، رصد شكوى من أحد المواطنين بشأن وجود مخزن مواد غذائية أمام إحدى مدارس التعليم الأساسي بمحافظة البحر الأحمر، يتم تخزين لحوم ودجاج مجمد منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر به، موضحًا أنّه يتبع أحد سلاسل المطاعم الشهيرة للأكل الشعبي، بالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بتشكيل لجنة من مفتشي التموين والصحة للتوجه إلى المخزن محل الشكوى، وبالفحص تبيّن وجود حشرات وتدني مستوي النظافة به، بما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، كما تم التحفظ على 300 كيلو جرام لحوم فاسدة داخله، وتحرير محضر رقم 487 جنح لسنة 2021 بقسم شرطة الشروق.

شكوى ضد موقع تسوق إلكتروني

كما جرى رصد شكوى من أحد المواطنين ضد أحد مواقع التسوق الإلكتروني، أوضح خلالها أنّه اشترى بعض السلع بتاريخ 8 أكتوبر 2021 عبر الموقع، وجرى إعلامه بتوصيل المنتجات له يوم 13 أكتوبر 2021، مؤكدا أنّه سدد إجمالي ثمن المشتريات بكارت الدفع الالكتروني مقدمًا، ورغم ذلك لم يتم تسليمه المشتريات، وبالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد بوضع علامة على طلب شراء المواطن بأنّه غير قابل للتسليم، وجرى رد المبلغ إلى بطاقة الخصم الخاصة بالعميل.

وعن بعض الشكاوى في الجهاز الإداري بالدولة، أشار مدير المنظومة إلى رصد شكوى أحد الصيادلة في إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، تضرر خلالها من تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث بدأ التأخير اعتبارًا من شهر مايو 2021، واستمر التأخير على هذا النحو لمدة 4 أشهر متصلة، رغم انتظامه في مواعيد الحضور والانصراف والإجازات الرسمية ذات أجر التي يكفلها القانون خلال تلك الشهور، وبالتوجيه لمحافظة جنوب سيناء، أفادت إدارة الموارد البشرية بالمديرية بأنّ الشاكي غير معين بالجهاز الإداري للدولة، ويعمل بموجب بروتوكول ذي نظام محاسبة خاص، وعليه تم عمل استمارات لصرف المستحقات المالية عن أشهر يوليو، سبتمبر، أكتوبر 2021، ومستحقات شهري يوليو وسبتمبر مستحق الصرف بتاريخ 10/11/2021 وبالنسبة لمستحقات شهر أكتوبر جرى صرفها له بكارت الصراف الآلي، بناء عليه جرى إزالة أسباب الشكوى، وهو ما أشاد به المواطن بتعليق على الشكوى مفاده «شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا».

شكوى من تأخر إجراءات توثيق القيد الدراسي

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنّه جرى رصد شكاوى من عدد من المصريين في الخارج، بينها شكوى من مواطن بشأن تأخر إجراءات توثيق القيد الدراسي الخاص به والسابق إرساله للمكتب الثقافي المصري بلندن بإنجلترا بتاريخ 8 سبتمبر 2021، مؤكدًا أنّه سدد الرسوم المقررة لحصوله على الخدمة، وبمتابعة أسباب التأخير جرى إفادته بأنّ المسؤول المختص عن التوثيق حاصل على إجازة من العمل، وطالب بسرعة توثيق الأوراق خاصته لاستكمال إجراءات السفر والدراسة، وبالتوجيه لوزارة الخارجية، أفادت بتوثيق الأوراق المقدمة من المواطن بالمكتب الثقافي المصري في لندن وإزالة أسباب الشكوى، وهو ما أكده المواطن بتعليق مسجل على شكواه مفاده «تم توثيق الأوراق من جانب وزارة الخارجية، وتم بفضل الله ثم مجهوداتكم حل المشكلة، فالشكر واجب وجزاكم الله خيرا».

وفيما يتصل بمجال المرافق وتراكمات القمامة والمخلفات، أشار مدير المنظومة إلى رصد شكوى من المواطن «ح. ع. س» تضرر خلالها من وجود طفح بمياه الصرف الصحي بمحيط عمائر المساكن الاقتصادية بأبو سلطان مركز فايد، محافظة الإسماعيلية، ووجود تراكمات وتجمعات قمامة بالمنطقة، مطالبًا بالتدخل لحل شكواه، وبالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، جرى رفع المخلفات وتسليك وتطهير البالوعات محل الشكوى وإزالة أسبابها.

كما جرى رصد منشور متداول على فيس بوك، بشأن وجود بالوعة صرف صحي دون غطاء في الحي الرابع «أبني بيتك أ» أمام القطعة رقم 467 بمدينة بدر، بما قد يشكل خطرًا على سلامة المارة وخاصًة الأطفال، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم توجيه فريق الصيانة إلى العنوان محل الشكوى وإزالة أسبابها بتركيب غطاء للبالوعة بدلا من الغطاء الذي تم سرقته.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنّه جرى رصد شكوى من مواطن من قيام «لوادر» تتبع إحدى شركات رصف الطرق بقطع كابلي كهرباء خلال رصف الطريق وترك تلك الكابلات مكشوفة أمام منزله بالحي الخامس بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بما قد يشكل خطرًا عليه وعلى المارة، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإصلاح الكابلات محل الشكوى وردمها وإعادة الشيء لأصله، وإزالة أسباب الشكوى.

وأضاف مدير المنظومة أنّه فيما يخص قطاع التعليم، جرى رصد شكوى من أحد المواطنين بشأن تعرض نجله لاعتداء من أحد زملائه بإحدى المدارس الإعدادية بمحافظه كفر الشيخ، حيث تم إصابة نجله بحجر في رأسه داخل المدرسة تسبب في حدوث ارتجاج بالمخ ونزيف بالعين، خضع على إثرها لجراحة عاجلة، بالتوجيه لوزارة التربية والتعليم، أفادت ادارة غرب كفر الشيخ التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بأنّه تطبيقًا لقرار الشؤون القانونية تم مجازاة مدير المدرسة محل الواقعة بخصم يومين من راتبه ومجازاة مدير المرحلة أيضًا بخصم 3 أيام من راتبه.

كما تم رصد شكوى من إحدى الطالبات بجامعة القاهرة تتضرر فيها من عدم اعتماد وختم الكلية الملتحقة بها استمارة اشتراك ركوب مترو الأنفاق، لعدم سدادها المصروفات الدراسية، موضحة أنّها تسكن بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة بما يشكل عليها أعباء مالية لاستقلال مترو الانفاق يوميًا للذهاب والإياب من وإلى الجامعة، وبالتنسيق مع جامعة القاهرة، أفادت الكلية الملتحقة بها الطالبة بأنّه جرى تنفيذ طلب الشاكية واعتماد استمارة اشتراك الركوب بصفة استثنائية مراعاة لظروفها لحين سداد المصروفات الدراسية.