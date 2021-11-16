وزيرة الهجرة تهنئ المصري دانيال نور لفوزه بشخصية العام في أستراليا

حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تهنئة الدكتور المصري الأسترالي دانيال نور، لاختياره شخصية العام في «New south wales» الأسترالية.

وأشادت وزيرة الهجرة، بما قدمه «نور» من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين في العديد من المناطق، خلال جائحة كورونا، وحرصه على الدعم النفسي والطبي لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة «street side Medics»، التي دشنها وعدد من أصدقائه في القطاع الطبي.

تكريم الطبيب المصري دانيال نور لجهوده في علاج المهمشين خلال جائحة كورونا

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم، وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن المعدن المصري والمصريين بالخارج حريصون على العطاء والتعاون.

ورغم عمل دكتور دانيال نور، بكامل طاقته في مستشفى «Royal North Shore»، إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا في أنحاء «نيو ساوث ويلز» قدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما جعله على رأس قائمة الشباب المكرمين.

تعد المبادرة التي دشنها الطبيب المصري الأصل، مبادرة غير هادفة للربح، وجاء تكريمه ضمن 4 شخصيات قدمت جهودا استثنائية للمواطنين الإستراليين خلال جائحة كورونا.