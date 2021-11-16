تعرف على الحالة المرورية اليوم.. تكدس بشارع الهرم وزحام بصلاح سالم

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، زحاما مروريا خلال الذروة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، بالإضافة إلى كثافات مرورية متحركة، وذلك بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات، وأيضًا الموظفين والعمال لأماكن عملهم.

وتقدم «الوطن»، لقرائها الحالة المرورية لصباح اليوم الثلاثاء، على الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة مستمرة ومتابعة لحظية من رجال المرور لـ حركة السيارات على مدار اليوم لإزالة العقبات المرورية.

كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن كثافات مرورية متحركة، ونصح رجال المرور بالتوجة إلى عرابى، كما ظهرت كثافات مرورية بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وأيضًا بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

تحذير من زحام شارع الهرم

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع الهرم بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو الأنفاق، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، بالإضافة إلى ظهور كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

زحام بشارعي جامعة الدول والسودان

شهد ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية متحركة، وأيضًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متحركة.

كثافات متحركة بشارع صلاح سالم ونفق الأزهر

كما شهد نفق الأزهر تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، بالإضافة إلى كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

كثافات بكورنيش المعادي

شهد الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، كثافات مرورية ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

فيما شهد محور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، تباطؤا في حركة السيارات، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.