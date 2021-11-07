كثافات مرورية أعلى محور صفط وزحام بالهرم

شهد محور صفط اللبن، اليوم كثافات مرورية متحركة للمتجه من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان، ونصحت الإدارة العامة للمرور، بالتوجه لشارع عرابي لتجنب الزحام، فيما شهد كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كثافات مرورية أيضًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى الآن.

كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن

واستمرت الكثافات المرورية أعلى محور صفط اللبن اليوم فترة طويلة، فيما ظهرت كثافات مرورية أيضًا بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

وظهرت كثافات متوسطة على محور عرابي للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين، بجانب كثافات أخرى بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب عمليات الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم منذ صباح اليوم كثافات مرورية مرتفعة بسبب أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية وإغلاق الطريق بشكل جزئي في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وصولًا إلى ميدان الجيزة.

زحام مروري بشارع فيصل

كما شهد شارع فيصل الرئيسي بمنطقة مشغل كثافات مرورية من شارع العشرين وحتى الطالبية، بالإضافة إلى كثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وحتى جامعة القاهرة، وأيضًا ميدان النهضة وصولًا إلى منطقتي بولاق وإمبابة.

كثافات من فيصل وحتى التحرير

كما شهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كثافات مرورية متحركة، وحتى محطة مترو جامعة القاهرة وذلك أثناء دخول الموظفين إلى الجامعة وكذلك الطلاب بالتزامن مع دخول طلاب المدارس، واستمرت الكثافات المتحركة من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وكانت قد شهدت الحركة المرورية لصباح اليوم الأحد تباطؤ في حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، وتحديدًا خلال الذروة الأولى للزحام، كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم.