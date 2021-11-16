رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المشروع «بشير 22» بالجيش الثاني

شهد الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين «بشير 22»، الذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني، والذي استمر لعدة أيام، ويأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أكّد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكّد من تفهمهم لمهامهم ومدي استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية، أعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية.

ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة في أثناء مراحل العملية.

ونقل الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني مشيداً بدورهم البطولي في عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته.

حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.