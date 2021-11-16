انطلاق مؤتمر ثروت عكاشة بالمركز القومي للترجمة الخميس

تنطلق الخميس المقبل فعاليات مؤتمر ثروت عكاشة بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بقاعة طه حسين بمقر المركز، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

برنامج مؤتمر ثروت عكاشة بالمركز القومي للترجمة

فعاليات المؤتمر تبدأ في الساعة 11 صباحًا بإعلان مبادرة «العين تسمع والأذن ترى» وتتضمن برنامج ثروت عكاشة للتدريب على ترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها، يعقبها كلمة الدكتور أحمد درويش، والتي تأتي بعنوان «ثروت عكاشة واسطة فعالة بيننا و بين الثقافة العالمية».

الجلسة الأولى تبدأ في تمام الساعة 11,30 و تستمر حتى الواحدة و يرأس الجلسة الدكتور محمود عبد الغفار، بمشاركة كل من، الدكتورة آمال مظهر والتي تقوم بعرض بحث بعنوان «ما وراء ترجمة الدكتور ثروت عكاشة لكتاب جورج برنارد شو»، الدكتورة ماري تريز عبد المسيح وتقوم بعرض بحث «ثروت عكاشة: استراتيجيات المترجم في وضع نواة التفكير البيني لتلاقح المعارف و الثقافات»، والدكتور شكري مجاهد ويقوم بعرض بحث «ثروت عكاشة الداعية الثقافي و منظر الترجمة».

ويرأس الأديب فؤاد مرسي الجلسة الثانية والتي تبدأ في تمام الساعة 1,30 وتتضمن عرض ورقة بحثية بعنوان «حضور المترجم بين التواري و الوصاية على النص: قراءة في ترجمة ثروت عكاشة لكتاب»، ويشارك الدكتور ياسر منجي بورقة بحثية بعنوان «السمات الأسلوبية والبلاغية لترجمة مصطلحات الفنون الجميلة في مؤلفات ثروت عكاشة: دراسة مقارنة».

مئوية ثروت عكاشة

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في شهر فبراير الماضي احتفالية الوزارة بمرور 100 عام على ميلاد الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، حيث تمت الاحتفالية بالرائد الراحل على مدار العام في مختلف قطاعات وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية.