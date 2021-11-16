الحكومة تنفي تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات: أخبار مغلوطة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وأكدتا أنّ الأمر لا صحة له جملة وتفصيلا.

لا تنساقوا وراء الشائعات

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عنه، أنّ الوزارتين أكدتا أنّه لا صحة لصدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددتا على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الحالي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مليونا جرعة من لقاح كورونا لطلاب الجامعات

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي، أنّه جرى تقديم نحو مليوني جرعة في الجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 14 نوفمبر 2021، بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين والطلاب، على أن يتم منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، بدءا من الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار المحافظة على السلم العام وصحة وسلامة الجميع من الإصابة بالمرض وتفشي الفيروس، كما يتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.

وناشدت الوزارتين، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).