كشف غموض العثور على جثة شاب بالخانكة.. تخلص والده منه لإدمانه المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الأماكن النائية بالخانكة، حيث تبين أن الجثة لشاب مدمن المخدرات، وتشاجر مع والده، فقام الأب بطعن نجله بآلة حادة، ثم أمسك برأسه وضربها فى الأرض، ثم استعان بنجلة الآخر فى نقل الجثة وإلقاءها فى مكان ناء فى الخانكة بسبب إدمان المجنى عليه للمخدرات وتعديه على أمه.

األقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم ونجله شقيق المجني عليه، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الطب الشرعي للجثة وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بالعثور على جثة شاب بالخانكة

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبها عدة إصابات متفرقة.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فأمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عنانى مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة والد وشقيق المجنى عليه لإدمانه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه، حيث قام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على والدته لمطالبته لها بمبالغ مالية لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته المشار إليها، وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك استعان بنجله «المتهم الثانى»، وقاما بنقل الجثة باستخدام مركبة «توك توك»، الخاص بوالد المجنى عليه وإلقائه بمكان العثور عليه.

التحريات: المتهم قتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأب عن الآداة ومركبة التوك توك المستخدمتين فـى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن الجثة.