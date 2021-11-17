عامان على اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا.. مسن زار سوقا في ووهان بالصين

تحل اليوم ذكرى اكتشاف الصين لأول حالة إصابة بمرض كان غريبا حينها والذي عرف فيما بعد بكوفيد-19 أو فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الصين هذه الإصابة في يوم 17 نوفمبر 2019 أي قبل عامين، لرجل يبلغ من العمر 55 عامًا كان قد زار سوقًا في ووهان بمقاطعة هوبى بالصين.

أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

وتعود المعلومات المعروفة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إلى ما نقلته وسائل إعلام عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، حيث قالت الصحيفة نقلا عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بكورونا تعود إلى منتصف نوفمبر، وأن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

ووفقا للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بـ«كورونا» كان يبلغ من العمر 55 عاما ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها ووهان، مضيفة أن هذه الحالة تم اكتشافها والإبلاغ عنها يوم 17 نوفمبر، وأنه منذ ذلك اليوم، جرى تسجيل ما بين حالة واحدة إلى 5 حالات جديدة بشكل يومي، وفي 20 ديسمبر كانت حصيلة المصابين المؤكدة بلغت 60، لكن هذا العدد ارتفع إلى 266 إصابة بحلول اليوم الأخير من العام 2019 وفقا لما أعلن حينها من بيانات.

السجلات الحكومية الصينية

وبحلول 27 ديسمبر، أخبر تشانغ جيكسيان، وهو طبيب في مستشفى بمقاطعة هوبي، السلطات الصحية أن المرض ناجم عن فيروس جديد من نوع كورونا، كما أوضحت الصحيفة الصينية أن هذه السجلات الحكومية، التي لم يتم نشرها للعموم، توفر معلومات قيمة حول كيفية انتشار «كورونا» في أيامه الأولى وسرعة انتقاله.

منظمة الصحة العالمية

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت فإن أول حالة مؤكدة لـ«فيروس كورونا» جرى تسجيلها في الصين يوم 8 ديسمبر، لكن المنظمة لا تملك أدوات لمتابعة تفاصيل المرض، حيث تكتفي بالاعتماد على البيانات المقدمة من حكومات الدول.