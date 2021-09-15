سيناريو «ووهان».. الصين تشدد الإغلاق بمقاطعة فوجيان لارتفاع إصابات كورونا

بعد ساعات من اكتشاف بؤرة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء مدينة بوتيان بمقاطعة فوجيان، شددت الصين، اليوم الأربعاء، تدابير الإغلاق، وكثفت طلباتها لإجراء اختبارات جماعية في المدن الواقعة على طول الساحل الشرقى للبلاد، ما يعيد سيناريو مدينة ووهان والتي شهدت أول تفش لكورونا في الصين والعالم.

الصين تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 95 ألفا و413 إصابة.

فيما أوضحت اللجنة، إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة للفيروس، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 4636 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

الصين تفرض إجراءات إغلاق جديدة لمواجهة تفشي كورونا

وفى تفاصيل إجراءات الإغلاق الجديدة التى فرضتها الصين بسبب تفش جديد لكورونا، وضعت السلطات الصينية نقاط تفتيش في محطات تحصيل الرسوم بجميع أنحاء مدينة بوتيان في مقاطعة فوجيان، مع إغلاق 12منطقة بالكامل فى المدينة.

فيما قيدت سلطات مدينتي شيامن وتشوانتشو المجاورتين حركة السفر، حيث تنتشر سلالة دلتا في المنطقة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا فى عدة مناطق بمقاطعة فوجيان

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم الأربعاء، تشخيص 50 حالة إصابة إضافية في عدة مناطق بمقاطعة فوجيان، معظمها في بوتيان.

وفى الأيام الماضية، سجلت مقاطعة فوجيان ما لا يقل عن 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما أدى إلى صدور أوامر بالبقاء في المنازل وإغلاق أماكن الترفيه، إلى جانب إلغاء الأنشطة الجماعية، وعلقت السلطات خدمة حافلات المسافات الطويلة إلى أجزاء أخرى من المقاطعة.

وأوقفت الصين انتشار الفيروس إلى حد كبير، لكن موجات تفش جديدة لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من البلاد.

وانتشرت سلالة دلتا في شهري يوليو وأغسطس الماضيين في عدة مقاطعات فى الصين، ما أثار القلق بشأن السلالات الجديدة الأكثر عدوى.

وفرضت الصين منذ تفشي جائحة كورونا فى ديسمبر 2019 اختبارات صارمة وعمليات إغلاق وحجر صحي، وجعلت ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا.