وزير التعليم ينفي عقد امتحانات شهرية للصفوف الأولى: عقوبات للمخالفين

أحدث قرار بعض المدارس الخاصة، بإجراء امتحانات شهرية لطلبة الصفوف الأولى، جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، حيث اعتبره البعض بعيدًا عن وزارة التعليم، ومخالفةً لآلية التقييم الخاصة بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية.

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد عدم عقد أي امتحانات شهرية لطلاب الصفوف الأولي ابتداءً من مرحلة «kg1» وحتى الصف الثالث الابتدائي، طبقًا لأدوات التقييم في نظام التعليم الجديد المعروف بـ«2.0»، والتي تقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب.

التعليم تحذر المدارس من مخالفة آليات التقييم

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التقييم يكون من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، مطالبًا أولياء الأمور بتقديم شكاوى رسمية للوزارة، حال وجود مدارس تعقد اختبارات شهر تحريرية لطلاب الصفوف الأولى.

وتعتبر الوزارة هذا الإجراء بمثابة مخالفة لضوابط التقييم في النظام الجديد للتعليم والصفوف الدراسية، وذلك من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

بالألوان.. طريقة تقييم الصفوف الأولى

وطبقًا لنظام التعليم الجديد «2.0» للصفوف الأولى لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي، يكون تقييم الألوان لوصف مستوى الطالب كالآتي:-

يدل اللون الأحمر على أن مستوى الطالب أقل من التوقعات، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، ما يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

بينما يدل اللون الأصفر على تلبية التوقعات أحيانًا، ما يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة، إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

في حين يدل اللون الأخضر على أن مستوى الطالب يلبي التوقعات، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

ويدل اللون الأزرق على أن مستواه يفوق التوقعات، ما يعني أنه وظّف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.