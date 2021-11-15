وزير التعليم يحسم لـ«الوطن» مصير كتاب «إنجليزي 3 ثانوي»

سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، لتأخر إدراج كتاب اللغة الإنجليزية، الذي يجري تطويره وتحديثه، عن الظهور على أجهزة التابلت أو المنصات التعليمية المختلفة.

ورصدت «الوطن» حالة الغضب على صفحات ائتلافات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن طلاب الصف الثالث الثانوي، وبعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة، لم يتوصلوا بعد إلى المحتوى الجديد للمنهج، ولا يعرفون مصادر المذاكرة، ومتى سيتم تعويض ما فاتهم من العام الدراسي الذي يفترض أنه بدأ في التاسع من أكتوبر الماضي.

شكاوى من تأخر كتاب «إنجليزي 3 ثانوي»

واشتكى بعض المعلمين من عدم معرفتهم طبيعة المنهج الجديد حتى يستطيعوا شرح المحتوى للطلاب، خاصة وأن الكتاب الجديد يختلف بنسبة كبيرة عن كتب السنوات الماضية، لأن وزارة التعليم بدأت تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الثانوي خلال العامين الماضيين ولم يكن يتبقى سوى كتاب الصف الثالث.

الانتهاء من تطوير كتاب اللغة الإنجليزية

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أكد أنه تم الانتهاء من تطوير محتوي كتاب اللغة الأنجليزية للصف الثالث الثانوي، وتم تسليمه لبنك المعرفة ورفعه pdf.

تحميل كتاب الإنجليزي على بنك المعرفة

وأضاف وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جاري حاليا رفع الـaudio الخاص بالتحدث والاستماع وجرى رفع جزء كبير من الكتاب، وجاري استكمال تحميل الـ audio اليوم الاثنين والانتهاء من تحميل الكتاب بالكامل.

وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.