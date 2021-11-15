آخر قرارات وزير التربية والتعليم بشأن منهج رابعة ابتدائي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كثيرا من الناس يتحدثون عن منهج رابعة ابتدائي بدون الاطلاع على الإطار العام للمناهج ولا سلاسل الكتب التي تم إعدادها، قائلا إن أكبر المؤسسات في العالم شاركت في إعداد مناهج نظام التعليم الجديد، حتى يكون لدينا شهادة بمعايير عالمية وبصبغة مصرية.

شوقي: تخفيف منهج رابعة ابتدائي غير علمي

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، أن مطالب تخفيف منهج رابعة ابتدائي طلب غير علمي، وتم إعداد مناهج متعددة التخصصات حتى الصف الثالث الابتدائي، ثم تم تحويلها لمواد، بينها علاقات بينية في الصف الرابع الابتدائي، لنعلم الطفل ونثير شغفه.

وأكد وزير التعليم أنه لم يتم زيادة عدد مواد رابعة ابتدائي لـ13 مادة، كما يردد البعض، ولكن إضافة نشاط الكمبيوتر والمهارات المهنية لمنهج رابعة ابتدائي، وهي مادة تدرس ساعة في الأسبوع، لافتا إلى أنه تم إتاحة QR Code في كتب علوم 4 ابتدائي لشرح الدروس الموجودة في الكتب.

شوقي: امتحان رابعة ابتدائي من المناهج التي تم تدريسها

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تسليم الكتب للطلاب وتم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم بصيغة رقمية، ولا صحة لما يقال عن عدم توفر الكتب في المدارس، ولم يتأخر تسليم إلا كتب العلوم والرياضيات والتي يتم توزيعها علي المدارس التجريبية.

وقال الوزير إن تدخلات أولياء الأموآ في الشأن التعليمي ليس مفيدا، «إحنا مش عاملين الكتب للأهالي عاملينها للأولاد، ولا يصح أن يتدخل أولياء الأمور في كيفية إعداد امتحانات رابعة ابتدائي لان هذا الدور للمتخصصين فقط».

وبالنسبة لامتحانات رابعة ابتدائي، قال شوقي، «لن يتم امتحان التلاميذ إلا في المناهج التي تم تدريسها قبل الامتحان فقط، وأن مدة الامتحان قصيرة 25 دقيقة لقياس فهمهم لمخرجات التعلم ولن يتم قياس الحفظ.. التعليم الآن أصبح للتعلم وليس للامتحان».