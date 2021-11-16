عاجل.. وفاة النائب أحمد زيدان بعد صراع مع المرض

أعلن عدد من النواب قبل قليل، وفاة النائب أحمد زيدان، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إعلان تفاصيل وموعد صلاة الجنازة والدفن وتلقي العزاء في وقت لاحق.

وقال عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عبر حسابه على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالي والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان».

وفاة النائب أحمد زيدان

وقال درويش في تدوينته ناعيا النائب أحمد زيدان: «أشهد الله أنّه كان دمث الخلق محبوبا بين الناس، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، أسألكم الدعاء».

وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الصديق والأخ الغالي النائب أحمد زيدان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ قليل، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا الصبر والسلوانإنا لله وإنا إليه راجعون».

نعي أحمد زيدان

بينما كتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «الزميل المحترم النائب الشباب أحمد زيدان انتقل إلى رحمة الله، نسأل الله أن ينعم عليه بالرحمة والمغفرة ويلهم عائلته الصبر والسلوان».