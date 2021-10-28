نقل أحمد زيدان نائب التنسيقية عن شبرا إلى المستشفى إثر وعكة صحية

يمر النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، بأزمة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات القاهرة.

النائب أحمد زيدان يمر بأزمة صحية

وقال شقيق النائب أحمد زيدان في تصريح لـ«الوطن»، إن شقيقه يمر بأزمة صحية، و نقل على إثرها إلي الرعاية الصحية بالمستشفى القبطي.

وأضاف شقيقه أنهم يتنظرون تقرير الطبيب عن حالته، وطلب الدعاء له قائلا: «ادعو له ربنا يقومه بسلامة هو محتاج دعواتكم».

و يتابع «الوطن» الحالة الصحية للنائب أحمد زيدان عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب و عضو تنسيقية شباب الاحزاب.