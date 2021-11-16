«العسومي» يبحث مع رئيس البرلمان الإيطالي سبل تعزيز العلاقات العربية مع روما

يتوجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صباح غد الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو.

ويبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما يعقد رئيس البرلمان العربي، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي فيرناندو كازيني، وهو أيضاً الرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي، والرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي.

التنسيق بين البرلمان العربي وبرلمان البحر المتوسط

ومن المقرر أن يلتقي «العسومي»، خلال زيارته لإيطاليا، جينارو ميليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط «إيطالي الجنسية»، ويجري معه مباحثات بشأن آليات العمل، والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

ويشارك العسومي، ووفد البرلمان العربي في الاجتماع الـ 43 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، المقررة خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري في روما.

التحديات الأمنية التي تواجه الوطن العربي

ومن المقرر أن يلقى خلال هذا الاجتماع كلمةً باسم البرلمان العربي، يتناول فيها التحديات الأمنية المشتركة التي تواجه العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

كما يشارك وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي، في حفل توزيع جوائز برلمان البحر الأبيض المتوسط لعام 2021، كما يشارك في الافتتاح الرسمي للمركز الدولي للبحوث بسان مارينو، إضافة إلى القيام بزيارة رسمية إلى قصر الحكومة بجمهورية سان مارينو.