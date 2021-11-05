البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في جازان السعودية

أدان البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الجمعة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، للمدنيين الأبرياء في مدينة جازان السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

البرلمان العربي: ميليشيا الحوثي تؤكد أنها جماعة إرهابية

وأكد البرلمان العربي في بيان: «تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وطالب بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة الإرهابية ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

إشادة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدًا دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.