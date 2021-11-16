من هو النائب أحمد زيدان؟.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته

أصيب الوسط البرلماني بصدمة كبير بعد خبر وفاة النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

الأيام الأخيرة في حياة النائب أحمد زيدان

ونشرت أسرة «زيدان» في 7 يوليو الماضي، أخبارا عن دخول الفقيد إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أزمة صحية مر بها في أيامه الأخيرة.

وكان شقيق النائب أحمد زيدان قال في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن شقيقه يمر بأزمة صحية، ونقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بالمستشفى القبطي، ويتنظرون تقرير الطبيب عن حالته، وطلب حينها الدعاء له قائلا: «ادعو له ربنا يقومه بالسلامة هو محتاج دعواتكم».

دقيقة حداد على النائب أحمد زيدان

ووقفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية اجتماعها اليوم، دقيقة حداد على روح أحمد زيدان الذي وافته المنية اليوم، كما نعت النائب الراحل، حيث قال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، «ننعى بكل الحزن النائب أحمد زيدان ونتقدم بالعزاء لأسرته وذويه».

كما نعاه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تخرج أحمد زيدان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان له مشاركات في اتحاد الطلبة أثناء دراسته الجامعية، وكذلك مشاركات حزبية من خلال انضمامه لحزب حماة وطن، وشغل قبل وفاته منصب وكيل لجنة اتصالات مجلس النواب، وتوفي إثر إصابته بمرض نادر دخل بسببه في غيبوبة.