قوافل بيطرية مجانية تصل 12 قرية بأسوان والأقصر ضمن «حياة كريمة»

تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، بتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث، ونقل التكنولوجيا الحديثة لصغار الزراع والمربيين، سيتم إطلاق 12 قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديريات الطب البيطري بالمحافظتين، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

زيارة 12 قرية في أسوان والأقصر

وسيتم زيارة عدد 12 قرية من قرى محافظتي أسوان والأقصر جنوب صعيد مصر، في الفترة من 27 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2021، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اختبار العشار والفحص والعلاج التناسلي للحيوانات عند صغار المربين

وقال حجازي، إن القافلة سوف تقوم باختبار العشار والفحص والعلاج التناسلي للحيوانات عند صغار المربين، بالإضافة إلى الكشف والعلاج الباطني، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وعمل العمليات الجراحية، وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية، مع تقييم الطلائق بالقرى المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي وستقدم كل هذه الخدمات بالمجان.

بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين العاملين بمديريات الطب البيطري بالمحافظتين على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، وعمل ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين علي الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية، مع أخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة، وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.