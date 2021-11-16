وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض.. وننتج 1.4 مليار طائر

أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ الدولة تولي قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً نظراً لأنّه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق حاليًا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض حيث تنتج مصر 1.4 مليار طائر، و14 محاف مليار بيضة، ويعمل فيها أكثر من 3 ملايين مواطن، واستثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه.

وزير الزراعة يبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن وتشجيع الاستثمار الداجني

ونوه وزير الزراعة، إلى أنَّه تمّ تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجني بإجمالي 19 ألف فدان بالمناطق الصحرواية في 4 محافظات تم إنهاء كل إجراءات ترخيصها وكذلك 13 منطقة أخرى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم تخصيصها للاستثمار الداجني والحيواني.

3 ملايين مواطن يعملون بقطاع الدواجن.. واستثماراته تجاوزت 100 مليار جنيه

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، مع اللجنة العليا للدواجن بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبعض ممثلي الوزرات والهيئات المعنية واتحاد منتجي الدواجن وذلك لبحث كيفية النهوض بصناعة الدواجن من كل جوانبها.

تخصيص 9 مناطق جديدة للاستثمار الداجني بـ19 ألف فدان

وأضاف القصير، أنَّ الاجتماع بحث أيضا آليات تفعيل الزراعات التعاقدية في محصولي فول الصويا والذرة الصفراء من اجل توفير مدخلات الأعلاف لضبط الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما بحث وزير الزراعة، زيادة الطاقة الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية، مشيرا إلى افتتاح خط إنتاج جديد في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية إضافة إلى دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال.

افتتاح خط إنتاج جديد في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية

وأضاف وزير الزراعة أنَّ الاجتماع تناول أيضا الربط بين مراحل ال‘نتاج (الجدود والتسمين والأمهات) وكذلك تفعيل البورصة السلعية لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك.