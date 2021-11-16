وزير الاتصالات: يمكن التقاضي عن بعد عبر منصة مصر الرقمية ضمن 100 خدمة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ستكون موجودة عبر منصة مصر الرقمية، موضحا أن خدمات التأمينات الاجتماعية ستتم عبر المنصة وكذلك الضريبة العقارية، حتى لا يحدث تزاحم في فترات سداد الضريبة أو اثناء تقديم الخدمات سواء للأفراد أو الشركات.

الانتقال للعاصمة الإدارية ليس مجرد انتقال جغرافي

وأشار خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، المخصص لمناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى أن جميع أنشطة الوزارات والخدمات، ستُقدَم خلال المرحلة القادمة عن بعد، وكذلك خدمات المحاكم للمحامين، مضيفا أنه يمكن أيضا رفع الدعاوى القضائية عن بعد.

ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية ستعمل عن بعد، مما يسهل إجراءات التقاضي.

وشدد وزير الاتصالات، على أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال جغرافي وإنما انتقال نوعي من خلال حكومة رقمية لا تعتمد على الورق وإنما الرقمنة، ليحصل المواطن على خدماته عبر منفذ واحد دون أن يكلف ذلك المواطن عناء الانتقال بين أروقة الوزارات الحكومية لتجميع المستندات، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب الجديد يسهل انتقال المواطنين بين الوزارات المختلفة.

وقال وزير الاتصالات إن «منصة مصر الرقمية» تقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المنصة أطلقت 94 خدمة للمواطنين، بالتعاون مع مقدمي الخدمة الداخلية والتموين وغيرها، لافتا إلى العمل على زيادة الخدمات المقدمة لتتجاوز الـ100 خدمة عبر منصة مصر الرقمية.

مصر تقدمت 90 مركزا في مجال النقل والمواصلات

بدوره، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا نمضي بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو المستقبل، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر تقدمت 90 مركزا في مجال النقل والمواصلات، بفضل جهود القيادة السياسية المصرية، كما أعرب عن تقديره لجهود الحكومة، للتعاون المثمر والبناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

جاء هذا خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدي إلى محافظة اسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هناء فاروق، بشأن عدم الانتهاء من رصف الطريق الدولي الساحلي من دمياط الجديدة حتى جمصة منذ أكثر من عام.

وقال النائب علاء عابد، إن لجنة النقل والمواصلات، تناقش طلبات الإحاطة للوصول لحلول على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة سبق وقامت بزيارة ميناء دمياط، لافتا إلى أن الطريق لا يليق بأن يكون المؤدي إلى ميناء هام ومصدر هام للعمالة، وحيث إننا نقوم بتصدير صورة عن مصر قبل تصدير بضائع من مصر.

رصف الطريق بين دمياط والإسكندرية

وأضاف النائب علاء عابد، أننا رأينا النقلة النوعية في مجال النقل، وهي نقله نوعية، «الطريق لا يليق وغير صالح لابد من تحديد خطة زمنية، وخطة مالية ، بعد عرض طلبات الإحاطة عايزين حلول».

ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، مقدمة طلب الإحاطة، إن الطريق المؤدي من دمياط لمحافظة الإسكندرية على جانبيه مزارع كثيرة، وعندما تم إحلال وتجديد الطريق، تم تكسير الطريق منذ عام، ولم يتم رصفه رغم أنه طريق مؤدي لجمصة، والعديد من المزارع وأصحاب تلك المزارع لم يستطيعوا زراعة أراضيهم هذا العام، بسبب الطريق الذي مازال في حالة تكسير ولا أحد يستطيع السير عليه، مؤكدة أن دمياط فيها ميناء، وزراعة وسياحة، «ولو دمياط اشتغلت مصر كله هتشتغل»، وطالبت بالبدء فورا في رصف الطريق بين دمياط والإسكندرية.